Técnica de enfermagem que fez oito cirurgias no pulmão é a primeira vacinada em Volta Redonda Geraldo Gonçalves/PMVR

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:11 | Atualizado 19/01/2021 16:32

Volta Redonda - A técnica de enfermagem, Gilmara Licia Olimpio Pereira, de 41 anos, foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a covid-19, em Volta Redonda. A vacinação ocorreu na tarde desta terça-feira, dia 19, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Conforto, onde Gilmara trabalha.

Ela atua na profissão há 24 anos e faz parte da equipe de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde. Gilmara falou como se sente por ser a primeira pessoa na cidade a receber a imunização contra o coronavírus. Ela que já precisou passar por oito cirurgias no pulmão.

"Me sinto muito honrada por ser a primeira pessoa a tomar a vacina, porque eu também venho de uma luta com problemas de saúde; passei por oito cirurgias no pulmão. Trabalhar na pandemia para mim foi um grande desafio. A todo momento eu tinha medo de contrair o vírus e até que ponto isso causaria dano a minha saúde. Então me sinto muito privilegiada por ser uma das primeiras a receber a vacina em Volta Redonda", afirmou.

A profissional ainda lembrou as dificuldades diárias enfrentadas na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

"Todos os dias que eu vinha trabalhar durante a pandemia, era um grande desafio. Porque a gente precisa atender com qualidade os pacientes e também nos proteger, sabendo que temos uma família em casa que nos espera. A gente sai e volta pra casa esperando o melhor para eles. Não queremos levar uma contaminação, então todo momento essa era minha preocupação", disse, lembrando que se privava de se aproximar dos parentes por medo da contaminação pela covid-19.

Depois de vacinada, a técnica de enfermagem deixou uma mensagem de esperança para toda a população de Volta Redonda.

“Assim como eu fui a primeira, todos serão vacinados. A vacinação está começando hoje, com os profissionais da saúde, mas vai se estender para toda população. A gente continua com uma mensagem de fé, esperança, porque a vacina chegou na nossa cidade. Que Deus nos abençoe”.

Cronograma de vacinação



Nesta terça-feira, dia 19, além de Gilmara, outros 17 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde também foram vacinados. Essas pessoas compõem as equipes responsáveis por fazer a vacinação no público-alvo definido pelo Ministério da Saúde.

Na quarta-feira, dia 20, estas equipes vão vacinar as pessoas que vivem em instituições de longa permanência de idosos, bem como as pessoas com deficiência que vivem nas Residências Terapêuticas. Nos dois casos, também serão vacinados os cuidadores. Ainda na quarta-feira, funcionários das redes de saúde pública e privada que atuam na linha de frente contra a covid-19 receberão a vacina.