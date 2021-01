Secretaria de Infraestrutura faz obra para evitar alagamentos no bairro Santo Agostinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 15:49

Volta Redonda - Uma obra no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda é realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) para evitar alagamentos e os transtornos causados pela chuva. A ação emergencial acontece perto da Rua 1021. A previsão é que, após o período de chuvas, o trecho receba uma intervenção definitiva, com a colocação de um tubo armco.

Segundo a responsável pela obra, Poliana Aparecida Moreira Gama, o trabalho tem como objetivo evitar os transtornos causados pelos alagamentos e até mesmo prezar pela segurança de motoristas e moradores dos locais.

“Neste local, que é paralelo à Rua 1021, a água chega a alcançar 1 metro de altura por causa dos alagamentos, causando transtornos a moradores, motoristas e ao comércio local. Estamos fazendo uma drenagem no local e a previsão é que os trabalhos terminem esta semana. Após o período de chuvas, vamos fazer a colocação de um tubo armco - com diâmetro de dois metros; é um material mais resistente e econômico, reduzindo os problemas que temos nesta localidade”, apontou Poliana, que é subsecretária da pasta.

Além da limpeza urbana e o desentupimento de bueiros, as equipes da SMI têm se ocupado para construção e recuperação dos sistemas de escoamento de água na cidade. No bairro Roma, funcionários da SMI retiraram uma rede de drenagem da água pluvial, que passava por dentro de um terreno particular, e a reconstruíram em uma servidão, próximo à Rua Faizão. Já na Rodovia dos Metalúrgicos, o trabalho consistiu na desobstrução e abertura de três bocas de lobo próximo ao Hospital da Unimed.