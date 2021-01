Profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde da Família começaram a receber a vacina contra a covid-19 Divulgação

Publicado 20/01/2021 20:32

Volta Redonda - Os profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande, unidades de referência no atendimento a pacientes com suspeita de covid-19, em Volta Redonda, começaram a ser vacinados contra o novo coronavírus. A imunização aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 20.

A vacinação desses profissionais faz parte da primeira etapa da vacinação, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. Nesses dois primeiros dias de vacinação, foram aplicadas cerca de cem doses. Esse número tende a aumentar consideravelmente nesta quinta-feira, dia 21, quando a prefeitura inicia o trabalho nos hospitais e nas demais unidades de saúde.

O público-alvo nesta primeira fase, seguindo as determinações dos planos nacional e estadual de vacinação, é formado por: pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (que vivem em asilos, por exemplo); pessoas com deficiência institucionalizadas (que vivem nas residências terapêuticas); e profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus.

Para Eduardo Novaes, médico do posto de saúde do bairro Vila Mury, esse momento é um alívio. "Estamos trabalhando com afinco dia e noite para ofertar o melhor tratamento possível para os usuários do sistema de saúde do nosso município, com receio de infecção, medo pelos nossos familiares diante de nossa exposição. Vejo a chegada da vacina com alegria, alívio e esperança de que estamos um passo mais perto do controle da pandemia", disse o médico.