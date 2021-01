Processo seletivo abre 29 vagas para residência médica em Volta Redonda Divulgação

Publicado 21/01/2021 12:43

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abriu inscrições para o processo seletivo para preenchimento de 29 vagas no Programa de Residência Médica (PRM) no Hospital São João Batista (HSJB) e no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro. Todo o processo seguirá as regras de saúde, por conta da pandemia de covid-19.

Segundo a PMVR, a jornada de trabalho do médico residente será de 60 horas semanais. Os vencimentos de R$ 3.330,43 somados a um auxílio-moradia de R$ 150 são definidos em portaria do Ministério da Saúde.

As vagas estão distribuídas da seguinte maneira: Anestesiologia (2); Cirurgia Geral (1); Clínica Médica (8); Ginecologia e Obstetrícia (2); Medicina da Família e Comunidade (4); Pediatria (7); Pré-requisto em Área Cirúrgica Básica (2); Cirurgia Vascular (1); Cirurgia Endovascular (1); Neonatologia (1).

inscrições podem ser feitas somente pela internet, através do site Aspodem ser feitas somente pela internet, através do site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico , até às 17h do dia 31 de janeiro de 2021. No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos poderão realizar suas inscrições na Subprefeitura do Retiro (antiga sede do Na Hora), localizada na Av. Antônio de Almeida, nº 46, Retiro, nos dias úteis das 8h30 às 16h30.

O candidato deverá preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição, indicando a área a que concorre, confirmar os dados cadastrados, enviar pela internet, gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento taxa de inscrição no valor de R$ 350,00.