Material apreendido pela PM, na Rua Caetés no Retiro, em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 10:27

Volta Redonda - Uma ação dos agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar prendeu na quinta-feira, dia 21, dois suspeitos investigados por participação em um homicídio, no bairro Açude, em Volta Redonda. Segundo a PM, as informações indicavam que os homens estavam armados e utilizavam um veículo para andar na cidade. Eles foram localizados e detidos na Rua Caetés, no bairro Retiro.

Ainda de acordo com os policiais, um cerco foi montado, um dos homens tentou fugir entrando em uma residência, mas logo em seguida foi encontrado pelos agentes. Com ele estavam uma pistola calibre .40, dois revólveres calibre 38, vinte munições, maconha e cocaína, um capa de colete com placa de metal, uma carteira de trabalho, uma carteira com documentos, R$ 365. Também foi apreendido no local, um veículo clonado placa LTN7158.

Logo após, o outro suspeito foi encontrado perto da casa onde o material foi apreendido. Com ele estava a chave do carro. Todo o material e os dois homens foram conduzidos para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.