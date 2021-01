Profissionais do Hospital do Retiro são vacinados contra covid-19 Geraldo Gonçalves/PMVR

22/01/2021

Volta Redonda - Na manhã desta sexta-feira, dia 22, os funcionários do Hospital Municipal Munir Rafful, o Hospital do Retiro, receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. No período da tarde foi a vez dos profissionais da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho. Este é o quarto dia de vacinação na cidade. Nesta primeira fase as doses são prioritárias aos profissionais da linha de frente no combate ao novo coronavírus.

A enfermeira do Hospital do Retiro, Marcelle Cristiane Teixeira da Silva, foi uma das profissionais vacinadas. Ela atua na área de repouso aos casos suspeitos e confirmados da covid-19. Segundo a enfermeira, durante o período da pandemia sentiu medo de ser infectada, mas garantiu que o amor pela profissão e a dedicação aos pacientes a fez seguir firme na luta contra o novo coronavírus.

“Tive muito medo, principalmente no início da pandemia; uma insegurança grande em ser infectada e contaminar meus familiares, mas apesar desse medo nunca pensei em desistir dessa batalha contra a covid-19. Em muitos dos atendimentos que fiz me emocionei com os pacientes, pois nós acabamos nos tornando alguém próximo deles neste período. Me lembro de uma senhora, de 82 anos, que cuidei e não resistiu às complicações do vírus. Esse foi um dos casos que me tocou. Agora, recebendo a vacina, me sinto mais aliviada em relação à proteção, tanto para os profissionais de saúde, como para nossos familiares”, revelou.

A sensação de esperança e alívio também foi destacada por profissionais que fazem a aplicação das vacinas.

A enfermeira Maxilene Souza de Araújo Lima é coordenadora de uma das equipes de imunização da secretaria de Saúde. Ela ressaltou que a vacina é a verdadeira garantia de que os profissionais estarão seguros.

“A vacina nessa primeira fase é para proteger quem cuida da gente, ou seja, nós profissionais de saúde que atuamos na linha de frente. A vacina é muito importante para evitar a gravidade da doença e até óbitos de pacientes. Com a chegada das doses, deu uma tranquilidade a mais, pois você sabe que além de você, sua família de alguma forma também está sendo acolhida”, relatou Maxilene Lima, que foi uma das primeiras a receber a vacina junto à equipe volante de imunização da secretaria de Saúde, no último dia 19.



Outra profissional do setor de imunização, a técnica de enfermagem Avanir Maria Guilherme Amaral disse que em nenhum momento teve resistência à vacina e nem qualquer reação após a aplicação.

“Não tive nenhuma reação após a vacinação, nem dor no local da aplicação. Acreditei fielmente na ciência, na vacina e em Deus e estou muito feliz em ter recebido a dose; e também por estar aplicando nos meus colegas. E, além disso, assistindo a felicidade de cada um deles no momento da vacinação”, disse.