Obras emergenciais para contenção de encosta são realizadas na Morada da Colina Divulgação

Publicado 23/01/2021 15:13

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda iniciou obras emergenciais para contenção de encostas em uma área de servidão no bairro Morada da Colina, em Volta Redonda. A urgência nos trabalhos acontece porque com as chuvas, típicas do verão, existe o risco de escorregamentos de terra e pedra, colocando em risco moradores de um condomínio que fica próximo ao local.

A subsecretária municipal de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama, afirmou que os funcionários realizam uma drenagem no local, causada pelo rompimento de uma tubulação de água pluvial, minimizando o impacto.

“O que houve foi que uma tubulação do Saae estourou e infiltrou o solo. Estamos entrando com um paliativo para não piorar a situação. Passando este período de chuva, vamos fazer uma obra definitiva, que será com um muro, projetado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano)”, explicou.