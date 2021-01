Neto em reunião com o governador, nesta terça-feira, dia 26, no Palácio Guanabara Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 18:05 | Atualizado 26/01/2021 18:11

Volta Redonda - O prefeito Antônio Francisco Neto e o governador Cláudio Castro iniciaram uma parceria na tarde desta terça-feira, dia 26, no Palácio Guanabara que irá fortalecer a Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda. Durante a reunião, Neto e Castro acertaram o apoio do estado para a construção do Hospital da Criança, além dos itens necessários para equipar 18 leitos de UTI e 12 de UI que estão sendo construídos em um anexo ao Hospital do Retiro.

De acordo com Neto, trata-se de um contato inicial e o governador se mostrou receptivo aos pedidos de Volta Redonda.

“Com a ajuda do governador, vamos poder terminar o Hospital da Criança e equipar os novos leitos que estamos fazendo. Volta Redonda passa por um momento muito delicado, fomos mostrar isso ao governador e ele se sensibilizou com nossos pedidos. Foi uma visita muito positiva para o futuro de Volta Redonda”, afirmou o prefeito.



Neto também agradeceu a presença dos deputados, Doutor Luizinho e Cristino Áureo, na reunião. Quem também participou do encontro foi o vereador de Volta Redonda, Renan Cury, que destacou a situação financeira difícil da cidade e disse que todos devem manter esforços para ajudar a reverter o quadro atual. Com isso, o vereador afirmou que os recursos vindos do estado devem ser vistos como investimentos para a população, mas também como economia aos cofres públicos municipais.



“Como o Neto afirmou, a cidade precisa de todo apoio que puder ser dado. Vamos ajudar a promover o diálogo e na chegada de recursos que beneficiem a população”, afirmou o vereador.

Neto aproveitou para destacar que tanto o Hospital da Criança como os novos leitos serão possíveis graças a uma postura de abrir diálogo e entendimento com toda a sociedade.



“O deputado federal Antonio Furtado nos garantiu R$ 6 milhões para equipar o Hospital da Criança, pois além de construir temos de colocar para funcionar. Graças a este apoio do Furtado, conseguimos incluir o Hospital da Criança na pauta de hoje com o governador. Já os novos leitos estão sendo feitos por intermédio de uma parceria com a CDL e a Aciap-VR, além de algumas pessoas físicas, que estão doando. Sem a ajuda de todos, não seria possível nada disso”, destacou.