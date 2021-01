PM apreende cerca de 37 kg de maconha em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:53 | Atualizado 28/01/2021 17:55

Volta Redonda - A Polícia Militar encontrou, na tarde desta quinta-feira, dia 28, um local que seria usado como refinaria de drogas no bairro Retiro, em Volta Redonda. A ação policial aconteceu, após uma denúncia recebida pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda (CIOSP).



Ao chegarem ao endereço informado, os policiais viram que se tratava de um quarto com banheiro. Ainda de acordo com as informações obtidas pela reportagem do O Dia, “o local estava com janela aberta, porta encostada, e era possível sentir forte cheiro de droga”. Os agentes do 28º BPM, “ao olharem pela janela visualizaram o farto material”.



Também segundo a PM, ao perguntar no local, quem morava na casa, ninguém soube informar. Na ação, foram apreendidos aproximadamente 37 kg de maconha, material de endolação, balança e liquidificador.

Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Volta Redonda.