Volta Redonda- Nesta sexta, dia 29, o vereador de Volta Redonda, Rodrigo Furtado foi recebido pelo secretário de Ação Comunitária da cidade, Munir Francisco. De acordo com o parlamentar, a conversa entre os dois foi justamente para tratar sobre a problemática da justiça social que segundo ele, ficou ainda mais fragilizada com o avanço da pandemia da covid-19.

“Temos acompanhado na imprensa notícias rotineiras envolvendo pessoas vulnerabilidade social de toda ordem. O que mais chamou a atenção foram os casos envolvendo pessoas em situação de rua. Me senti na obrigação, não só pelo cargo de vereador que ocupo, mas , também, pela minha consciência cidadã, de tratar com o Munir sobre isso, afinal a população está apreensiva. Mas o secretário garantiu que disponibilizou uma equipe em tempo integral, que vai assumir já na semana que vem, a função de acompanhar de perto esses indivíduos que estão na rua”, contou Rodrigo.

O vereador também lembrou que, segundo a legislação vigente, por mais estranho que possa parecer, qualquer um tem o direito constitucional de viver onde bem entende, inclusive na rua.

“É óbvio que esse não é o ideal, mas é o direito à liberdade que cada um pode gozar. O que as pessoas em situação de rua não podem fazer é infringir o direito de terceiros, como ir e vir e à própria vida. Justamente por isso é de extrema importância que o Poder Público os acompanhe de perto e ofereça serviços de qualidade que possam, enfim, tirá-los da rua”, explicou Rodrigo, que é advogado.

Outro assunto abordado foi sobre a situação que se encontra o cemitério municipal de Volta Redonda.

“Desde o ano passado vinha acompanhando essa questão. Os voltarredondenses não tinham condições dignas de enterrar seus mortos. Esse já é um momento difícil para a família. Se tiverem que passar por isso num ambiente precário, fica ainda mais dolorosa a despedida”, analisou, afirmando que ficou ainda mais tocado quando crianças tomando banho na caixa d’água do cemitério. “Um vídeo acabou viralizando com meninos se refrescando do calor naquela água. A tudo isso o governo precisa estar atento”, disse.

Por fim, o vereador comentou com Munir sobre sua Lei do ‘Troco Solidário’, e pediu que o secretário ajudasse a implementar efetivamente o projeto na cidade.

“Esta lei visa arrecadar dinheiro para ser repassado às instituições de caridade. O consumidor que tiver direito a troco pode avisar ao dono da loja que deseja contribuir com o projeto e, desta forma, ajudar a quem precisa. Na própria nota fiscal vem discriminando o valor doado e para qual instituição foi. Para que isso der certo, a Smac precisa fazer a conexão entre o estabelecimento comercial e a instituição de caridade”, lembrou Rodrigo, destacando que a droga Raia do Retiro e a Loja Havan do Shopping Park Sul já fazem esse trabalho.