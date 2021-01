Pesquisa Socioambiental do MEP será realizada durante o mês de fevereiro MEP-VR

Volta Redonda - Com o objetivo de coletar informações sobre a percepção dos moradores de Volta Redonda sobre questões ligadas ao meio ambiente, o Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) lançou uma pesquisa socioambiental.

“Os dados oriundos da pesquisa contribuirão para os debates do Seminário ‘Ecologia Política’ a ser realizado em março pela equipe ambiental do MEP”, disse a geóloga e coordenadora da Equipe Ambiental do Movimento, Silvia Real.

De acordo com a coordenação do MEP-VR, professores ligados à UFF, UGB e UNIFOA em Volta Redonda, e que também são membros da equipe ambiental do Movimento, participam na elaboração do Seminário.

A responsável pelo levantamento, a pesquisadora Ana Vasconcelos, lembrou que o questionário com 20 perguntas estará disponível durante todo mês de fevereiro.

“É importante o envolvimento de todos e todas para que superemos as 400 respostas, com amostragem de todos os bairros conforme percentuais indicados pelo IBGE”, alertou a cientista, especialista em pesquisa de campo.