PMVR efetua pagamento de dezembro dos servidores nesta semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 09:31

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda anunciou que efetua entre hoje, terça-feira, dia 02, e quarta-feira, dia 03, o pagamento da folha de dezembro de 2020 de todos os servidores concursados. De acordo com as informações da PMVR, o pagamento dos aposentados e pensionistas foi concluído no último dia 27.

Também segundo o governo municipal, em pouco mais de 30 dias, já pagou novembro e dezembro e décimo terceiro que estavam atrasados e ressaltou que os seguidos bloqueios judiciais, “não permitem ainda que seja apresentado um cronograma exato de pagamento do restante ainda atrasado”.

O comunicado da prefeitura finaliza dizendo que “apesar das dificuldades, a atual administração afirma que tentará iniciar a liquidação da folha de janeiro já a partir desta semana”, diz a nota.