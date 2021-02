Higienização de calçadas e passarela em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 10:09 | Atualizado 02/02/2021 10:11

Volta Redonda - Com o objetivo de reduzir a circulação do novo coronavírus, o serviço de higienização de locais públicos continua em Volta Redonda. Nesta terça-feira, dia 02, os trabalhos aconteceram no Centro e na Vila Santa Cecília.

A limpeza com água clorificada foi realizada em uma passarela que fica entre as avenidas Getúlio Vargas e Amaral Peixoto, no Centro, e nas calçadas do Mercado Popular da Vila.

Publicidade

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (SMI), a higienização é realizada em locais de grande movimentação de pessoas, onde podem ocorrer aglomerações. Além das calçadas, o serviço é feito também em vias de centros comerciais, praças, pontos de ônibus, espaços de saúde, entre outros.