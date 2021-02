Material apreendido no bairro São Carlos, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 20:21

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam nesta terça-feira, dia 02, um homem por suspeita de tráfico de drogas, em Volta Redonda. A ação aconteceu na Avenida Florestal, no bairro São Carlos, após uma denúncia.



No local, a PM montou um cerco e após abordagem, o suspeito foi detido e o seguinte material apreendido: 1.623 Pinos de Cocaína, 12 trouxinhas de maconha, 01 rádio transmissor e R$79,00 em espécie.



O caso foi registrado na Delegacia de Volta Redonda , a 93ª DP, para onde o suspeito e o material foram levados.