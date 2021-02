Relatório da GMVR revela que foram emitidos 1.212 autos de infração relacionados a irregularidades de todos os tipos no trânsito Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 10:06 | Atualizado 04/02/2021 10:07

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) divulgou um balanço do serviço realizado no mês de janeiro deste ano. Conforme os dados do relatório, 1.212 autos de infração relacionados a irregularidades de todos os tipos no trânsito foram emitidos.

De acordo com o comandante da Guarda, João Batista dos Reis, uma das prioridades na atuação da GMVR foi a fiscalização das motocicletas irregulares e ilegais. Segundo ele, foi grande o número de reclamações sobre barulho excessivo e desordem no trânsito.

Publicidade

“A moto com escapamento aberto tem nos trazido preocupação. A maioria dos condutores não tem permissão para dirigir, alguns veículos estão sem placa. São pessoas que estão desrespeitando as leis e trazendo transtorno para o trânsito e para a tranquilidade dos moradores. Alguns praticam manobras de risco, eventos não autorizados, e colocam em risco a própria integridade física. Vamos intensificar as operações em conjunto com a Polícia Militar para retirar essas motocicletas de circulação”, afirmou o comandante.

Durante o mês de janeiro, foram removidas ao depósito público, 45 motocicletas e sete automóveis. Entre as autuações com maior número de registros, estão também o estacionamento irregular (496) e os atos de utilizar, segurar ou manusear o telefone celular dirigindo (286).

Publicidade

A GMVR também fez o registro de 127 acidentes de trânsito sem vítima no último mês, e atendeu 14 ocorrências, como: lesão corporal, dirigir sob influência de álcool, veículo fruto de roubo ou furto recuperado, estelionato, entre outros.

“A gente continua com patrulhamento preventivo, auxiliando as forças de segurança, polícias Civil e Militar”, ressaltou Batista.

Publicidade

A Guarda Municipal, também realizou trabalho de orientação e prevenção. Segundo o comandante João Batista, os passeios públicos estão sendo ocupados por vendedores ambulantes que acabam tirando a atenção dos motoristas e colocando a própria vida em risco.



“Estamos há mais de 15 dias orientando, dando oportunidade para buscarem a legalidade. Aos que circulam entre os carros e nos sinais luminosos, existe o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) que proíbe essa atividade. Orientamos para que procurem ajuda para sair da informalidade, da ilegalidade”, explicou.



A orientação também fez parte da atuação da Guarda Municipal durante a pandemia, através da ‘Patrulha da Vida’, criada com o objetivo de fiscalizar e orientar sobre o cumprimento do decreto municipal. Os agentes permanecem nas ruas orientando, oferecendo máscaras para que as pessoas se protejam e evitem a propagação do vírus.