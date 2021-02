Parque Aquático abre renovação de exame médico para utilização das piscinas Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 09:00

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda abre nesta sexta-feira, dia 05, das 8h às 11h, para os usuários já cadastrados, a renovação de exame médico para utilização das piscinas. Até quarta-feira, dia 10, o Parque Aquático irá renovar o cadastro.

Segundo a Smel, o atendimento será por ordem de chegada com limite de 100 renovações diárias. Na segunda, dia 08, e terça-feira, dia 09, o horário será das 15h às 17h e na quarta, das 8h às 11h, e também das 15h às 17h.

Seguindo o protocolo de combate à covid-19, estabelecido no novo Decreto Municipal, o Parque Aquático será reaberto no próximo fim de semana, dias 13 e 14, das 8h às 17h.

Na entrada do local será aferida a temperatura corporal dos usuários e a disponibilização de álcool em gel 70% para higienização das mãos. O Parque funcionará com 50% de sua capacidade, conforme as determinações sanitárias.

De acordo com as informações da Smel, o Parque Aquático Municipal estará aberto nos próximos fins de semana. Quem ainda não for usuário do local, poderá fazer o cadastro na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 17h.