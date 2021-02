Megaoperação de combate ao Aedes aegypti é realizada em sete bairros de Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 13:24

Volta Redonda - A Vigilância Ambiental de Volta Redonda realiza na cidade, uma intensa operação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya. A ação que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), acontece nos bairros: Vila Brasília, Mariana Torres, Coqueiros, Vale Verde, Belo Horizonte, Fazendinha e Nova Esperança.

A atividade educativa e de eliminação de possíveis criadouros do mosquito foi motivada após o resultado do LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti). Somente os bairros da localidade apresentaram índice de infestação do inseto de 7,8%, considerado bastante elevado; enquanto Volta Redonda apresentou risco médio, com 3,4%.

Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, a estimativa é que a megaoperação dure cerca de duas semanas, intercalando ações educativas com a eliminação de focos e possíveis criadouros do mosquito.

“A ideia é eliminarmos de dentro dos domicílios os criadouros de depósitos móveis, que são aqueles objetos que ainda têm alguma utilidade para o morador, como por exemplo: pratos de plantas e bebedouros de animais. E também eliminar os inservíveis que são os lixos, garrafas PET e materiais que não possuem mais serventia e acabam se tornando criadouro do mosquito. Os agentes de endemia passam fazendo toda a parte educativa e, em seguida, a Secretaria Municipal de Infraestrutura recolhe esses materiais”, explicou.

Desde o início da operação de combate ao mosquito, que começou esta semana, os agentes visitaram 402 residências, com 12 focos do Aedes aegypti, sendo que em quatro imóveis houve a recusa do morador em receber os funcionários da Vigilância Ambiental.

A coordenadora da Vigilância Ambiental falou que o serviço vai terminar quando os agentes percorrerem todos os bairros da localidade. Janaína ainda aproveitou para fazer um alerta sobre a importância da vistoria semanal nas residências para se quebrar o que chamou de “ciclo de vida do mosquito”.

“O período quente e úmido, que intercala chuva com dias de altas temperaturas, faz o Aedes se reproduzir com maior intensidade. O tempo de eclosão dos ovos varia entre sete e dez dias, por isso, a eliminação de possíveis criadouros semanalmente interrompe o ciclo de vida do mosquito, impedindo que se tornem adultos transmissores da dengue, zika e chikungunya”, orientou.

Dicas

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia; lave potes de água para animais com escova ou bucha; deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo; pneus devem permanecer cobertos; não se esqueça da limpeza de calhas, piscinas e ralos; plantas como as bromélias podem acumular água. Esses fatores são responsáveis por 13% dos criadouros encontrados durante o LIRAa em Volta Redonda.