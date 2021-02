Material apreendido no Jardim Belmonte, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 18:05 | Atualizado 06/02/2021 18:20

Volta Redonda - Após uma troca de tiros com Policiais Militares, um homem morreu e outro ficou ferido no início da manhã deste sábado, dia 06, em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu na Rua São Gonçalo, no bairro Jardim Belmonte.



De acordo com a PM, os policiais foram até a localidade para realizar uma ação, mas ao chegarem foram recebidos a tiros por diversos homens armados. Depois do tiroteio, os agentes fizeram uma varredura e encontraram um homem caído e com ele um farto material entorpecente. Ainda segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu e morreu no local.

Conforme informação da PM, um suspeito baleado deu entrada no Hospital São João Batista e está sob custódia policial. De acordo com as informações dos agentes do 28º BPM, ele também estava no local do confronto.

Publicidade

O seguinte material foi apreendido na ação: um revólver calibre 38, uma pistola calibre 40, 714 trouxinhas de maconha, 602 pinos de cocaína, três rádios comunicadores, dois celulares, R$ 55,00 em espécie, 18 munições, um carregador de rádio, três munições e material para endolação.

O caso foi registrado na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, para onde o material apreendido foi levado.