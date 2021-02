Princípio de incêndio em veículo na tarde da última sexta-feira, dia 05, na Vila Santa Cecília Divulgação/ GMVR

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda combateu um princípio de incêndio em veículo na tarde da última sexta-feira, dia 05, na Vila Santa Cecília. Os agentes estavam de plantão na Unidade de Guarda Comunitária (UGC), que fica em frente à fonte luminosa da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, quando foram acionados.

O veículo estava estacionado na Rua 14, nas proximidades da Praça Lions Club, apresentava os primeiros sinais de incêndio no motor quando os guardas municipais Souza e Leonardo, além do inspetor da guarda De Lima chegaram ao local.

Para apagar o fogo, eles utilizaram o extintor de incêndio de outro veículo que estava estacionado próximo. O comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista dos Reis, ressaltou que é papel dos agentes da corporação cuidar do patrimônio público, assim como do dia a dia da população.

“Somos os agentes de segurança que estão mais próximos da população. O que nos leva a ser os primeiros acionados na maioria das ocorrências”, disse.

O comandante da GMVR, ainda informou que uma equipe do 22º Batalhão do Corpo de Bombeiros também foi acionada e chegou ao local no mesmo momento.

“Mesmo não sendo necessária intervenção para apagar o incêndio, os bombeiros prestaram assistência ao proprietário do veículo”, contou Batista.