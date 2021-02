Idoso embriagado causa acidente na Vila Santa Cecília GMVR

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 10:35

Volta Redonda - Um idoso de 84 anos foi detido por guardas municipais na tarde de sábado, dia 06, por volta das 13h, por dirigir embriagado e causar um acidente na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O aposentado, morador do bairro Colina, conduzia um carro que se chocou contra dois veículos que estavam estacionados na Rua 23B, próximo ao Memorial Zumbi.

Segundo informações de populares, depois da colisão, o idoso seguiu conduzindo o automóvel de forma desgovernada. Ele passou por cima de um poste de sinalização de ruas e parou alguns metros à frente sobre a calçada de uma loja de artigos de cama, mesa e banho, na Rua 16.

Guardas municipais foram chamados e encontraram uma garrafa transparente com odor etílico no interior do carro guiado pelo idoso. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas ele se recusou a receber atendimento.

O aposentado foi conduzido ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para realização do teste do bafômetro, no entanto, o homem não conseguiu fazer o exame devido ao seu estado de embriaguez.

Em seguida, o idoso foi encaminhado pelos agentes da Guarda Municipal à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), onde foi constatado o estado de alcoolemia. Ele foi preso em flagrante por conduzir veículo automotivo sob influência de álcool.