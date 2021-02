Volta Redonda inicia vacinação de idosos contra a covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 22:55

Volta Redonda - A vacinação em idosos contra a covid-19 terá início nesta semana em Volta Redonda. De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a prioridade será para pessoas acima de 90 anos. As estratégias para que não haja filas e aglomerações e para que seja possível atender a todos os moradores dos grupos prioritários serão divulgadas pela SMS, nesta segunda-feira, dia 08.

Além da terceira idade, os trabalhadores da área da Saúde que ainda não receberam o imunizante na primeira etapa da campanha, em janeiro, fazem parte do público-alvo deste novo ciclo. Ainda de acordo com as informações da SMS, a imunização dos idosos acontecerá conforme cadastramento prévio que será feito através de canais oficiais de comunicação da Prefeitura (site e redes sociais) e também junto às Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF).

Publicidade

Desta maneira, em cada área do município, principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade, os idosos serão identificados e vacinados logo que a entrega das doses seja ampliada. Pessoas acamadas, independente da idade que tenham, serão cadastradas e a vacinação será feita no próprio domicílio.

A Secretaria de Saúde ainda destacou que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus, em Volta Redonda cumpre as orientações do Ministério da Saúde.

Publicidade

Já foram atendidas todas as instituições de longa permanência de idosos (trabalhadores e residentes), residências terapêuticas e inclusivas; hospitais que atendem os casos da covid-19 e trabalhadores da saúde em geral, incluindo funcionários da limpeza hospitalar, serviços funerários, vigilantes das unidades, laboratórios, entre outros. Cerca de 10 mil profissionais atuam no setor da Saúde em Volta Redonda.