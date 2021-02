Educadores do MEP-VR definem inicio do ano letivo do Pré-vestibular Cidadão Divulgação/ MEP-VR

Publicado 08/02/2021

Volta Redonda - Educadores do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) iniciaram os preparativos para o ano letivo do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) com encontro virtual, na tarde do último sábado, dia 06. A conselheira do Movimento, Amanda Mattos apresentou os objetivos do encontro ao saudar os participantes.

“Agradeço e cumprimento à todos os presentes e juntos de forma objetiva cumpriremos a agenda focada na estruturação e arranjos para que os trabalhos do Pré-Vestibular Cidadão inicie com força total, apesar da pandemia”, disse a ex- aluna do MEP(2017).

Na sequência, a coordenadora da equipe pedagógica, Nirlene Tepedino Pirassol também deixou uma palavra de esperança.

“Dá uma sensação muito boa de ver tanta gente presente e envolvida no processo de educação libertadora, sei que o ideal seria estarmos juntos presencialmente. Tenho certeza, que mesmo desta forma, com esperança, abertos aos outros, na escuta e de coração nosso encontro será proveitoso”, falou a pedagoga ao saudar os professores.

Na linha da valorização do processo ensino aprendizado ‘com’ os alunos, Amanda convidou Bruno da Cruz, ex- aluno em 2020, para apresentar a inédita ‘experiência de escuta feita a partir dos próprios alunos da ‘Escola MEP’.

“O ano 2020 foi extremamente estressante, e nós alunos resolvem avaliar a partir de nós mesmo a relação aluno-professor, mesmo de forma virtual”, disse Bruno ao apresentar alguns pontos das experiências surgidas a partir de uma reunião organizada por ele com os colegas de sala.

“Motivação, desafios e positividade da escola, marcaram a gente. O buscar compreender o outro, desenvolver a empatia, olhar mais nos olhos das pessoas, criar a aproximação de quem está longe, construir pequenas coisas juntos fizeram aguçar nossos sonhos”, declarou Bruno ao final de sua exposição.

Os integrantes da equipe de TI do MEP, Davi Souza e Pedro Paulo Vidal, apresentaram o sistema de organização do Movimento com seus fluxos integrados nos diferentes programas que o integram.

“A apresentação do formato estrutural do MEP e suas dinâmicas irão ajudar na compreensão e maior integração nos trabalhos”, comentou Pedro ao encerrar a apresentação do organograma funcional do MEP, corroborada pelo Davi Souza.

Um novo sistema de manutenção financeira do Movimento também foi apresentado. Os professores reagiram positivamente elogiando o trabalho da equipe.

“Estamos juntos com Amanda atualizando o estatuto e brevemente apresentaremos para aprovação”, complementou Davi.

Aulas remotas e inscrições para o pré-vestibular

Os professores, após algumas considerações sobre e cenário político-pandêmico e os seus efeitos sobre o povo, ouviram da professora Marcele Lopes os indicadores elencados pela equipe pedagógica em relação ao ano letivo 2021.

“A equipe pedagógica elencou alguns indicadores para o início das inscrições - semana de acolhida e sensibilização dos alunos do Pré-Vestibular Cidadão. As inscrições iniciam dia 22 de fevereiro, modo online, com a contribuição de 15 reais para inscrições e 10 reaismês para os custos operacionais. A semana de sensibilização, junto com as aulas, tem início dia 8 de março”, explicou Marcele, da equipe pedagógica.

O coordenador temático de exatas, Paulo Ricardo lembrou que “a recomendação é que os coordenadores temáticos montem o quadro de horário de forma multidisciplinar”. A equipe de TI organizará o sistema de inscrições para 120 alunos e o treinamento para aulas via plataforma.