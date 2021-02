Força-tarefa intensifica fiscalização para impedir aglomerações e tem como alvo 'isoporzinhos' Dvulgação

Publicado 08/02/2021 15:45

Volta Redonda - Durante o último final de semana, a força-tarefa formada pela Secretaria de Fazenda, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) atuaram na fiscalização para impedir aglomerações e garantir o cumprimento do decreto municipal com regras de combate à covid-19.

Seis locais de funcionamento noturno foram notificados, inclusive uma igreja que estava promovendo uma conferência em meio à pandemia - o que é expressamente proibido pela aglomeração de pessoas. Pelo descumprimento das orientações prévias emitidas pelos órgãos municipais, um bar está em processo de interdição.

A operação teve como alvo, principalmente, os frequentadores de bares, além dos populares “isoporzinhos” - grupo de pessoas que se reúnem em eventos clandestinos com som alto e consumo de bebida alcoólica.

Durante a ação, os agentes públicos percorreram ruas e estabelecimentos comerciais, atuando de forma educativa. De acordo com o comandante da GMVR, João Batista dos Reis, um dos pontos de maior reclamação sobre aglomerações têm sido os arredores de um bar sob o Viaduto Heitor Leite Franco, na Avenida Amaral Peixoto.

“Temos atuado de forma educativa, orientando o bar (proprietário) a fechar as portas à meia-noite, como estabelece o decreto municipal, mas infelizmente a clientela continua na rua, promovendo aglomerações, com som alto. Durante a abordagem, lembramos a importância do uso de máscaras e também orientamos para que não façam aglomerações, devido ao risco de disseminação do novo coronavírus. A maioria do público é formada por jovens e muitos resistem à abordagem e perguntam como vão usar máscaras se estão bebendo e comendo”, disse Batista.

Ainda segundo Batista, as reclamações sobre aglomerações e som alto no local ocorrem de quarta-feira a domingo. Ele disse que além das atribuições de fiscalização sobre as regras do decreto municipal, a Guarda Municipal tem coibido o estacionamento irregular nas adjacências do bar.

Carnaval sem folia

Com a proximidade do Carnaval, os órgãos que integram a força-tarefa reforçam a necessidade de a população respeitar as orientações das autoridades em Saúde, como por exemplo: higienizar as mãos, não promover aglomerações, evitar sair de casa e se tiver que fazê-lo, utilizar máscara corretamente.



O comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, lembrou que a corporação estará nas ruas, através da “Patrulha da Vida”, reforçando os cuidados com a prevenção, como o uso correto de máscaras.



“Um dos papéis da Guarda Municipal é zelar pela população e é isso que faremos. Como tem sido ao longo de toda atuação da Patrulha, buscamos conscientizar as pessoas sobre os riscos de algumas atitudes, tanto para elas quanto para os outros. O objetivo é educar, não punir”, destacou Batista.