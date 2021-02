GMVR celebra 66 anos com culto e presença de agentes aposentados Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 11:44

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) comemora 66 anos de existência, nesta terça-feira, dia 09. O órgão foi a primeira força de segurança criada na cidade após a emancipação de Barra Mansa.

Para celebrar a data, o comando da GMVR promoveu nesta manhã um culto, ministrado por um guarda municipal que é pastor, e ofereceu um café manhã para os agentes da ativa e aposentados na sede da corporação, na Ilha São João.

Segundo o comandante da GMVR, João Batista dos Reis, desde a sua criação, a instituição vem cumprindo seu papel: que é o de zelar pelo patrimônio público e garantir o bem-estar das pessoas.

“O primeiro decreto lei do prefeito Sávio Gama foi a criação da Guarda Municipal, que tinha como ideia aproximar as forças de segurança da população e até hoje é assim. A GMVR é o órgão que está mais próximo da população. Somos os primeiros a chegar nos locais de acidentes, estamos próximos quando existe uma fiscalização ou no dia a dia, no trânsito, por exemplo”, comentou.

Batista ainda explicou que quando a Guarda Municipal de Volta Redonda foi criada, a cidade era área de interesse nacional, sendo delegado e prefeito na época nomeados pelo presidente da República e que só existiam as polícias do Exército e da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

O comandante João Batista que é guarda municipal, concursado desde 1990, disse que se sente muito honrado em poder estar como comandante da corporação e frisou o desafio que a pandemia da covid-19 trouxe para o dia a dia Guarda Municipal de Volta Redonda.

“Para mim é uma honra fazer parte da Guarda Municipal e ser um agente. Nem mesmo quem se aposenta deixa de ser guarda municipal. A pandemia trouxe uma nova dinâmica de trabalho e nós estamos buscando sempre a orientação. Hoje somos um órgão mais educativo do que propriamente punitivo. Antes da punição, temos buscado entender a situação das pessoas, oportunizando o aprendizado”, destacou.

Ele finalizou parabenizando a corporação. “Parabéns a nossa Guarda Municipal nestes 66 anos, que possamos primar com orgulho do que fazemos e escolhemos como profissão, buscando um legado de exemplo, determinação, efetividade e contribuição nesta história que escrevemos diariamente. Que possamos inspirar e continuar inspirando pessoas e instituições”.