Secretaria de Saúde de VR pretende vacinar os primeiros 400 idosos acima de 90 anos, nesta quarta-feira, dia 10 Divulgação

Publicado 09/02/2021 14:55

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda iniciou na última segunda-feira, dia 08, o cadastramento para vacinação contra a covid-19 para os idosos acima de 90 anos. A inscrição também foi aberta para quem tem de 60 a 89 anos de idade, além de pessoas acamadas de qualquer idade. Segundo a SMS, existem 35 mil cadastros feitos, o que representa cerca de 15% da população de Volta Redonda.



795 idosos acima de 90 anos. Desses, 400 já serão vacinados amanhã, dia 10, na Unidade Básica de Saúde (UBS) e no horário escolhidos no cadastro prévio, feito pelo site da Prefeitura de Volta Redonda:

Através das inscrições, de imediato foram identificados. Desses, 400 já serão vacinados amanhã, dia 10, na Unidade Básica de Saúde (UBS) e no horário escolhidos no cadastro prévio, feito pelo site da Prefeitura de Volta Redonda: www.voltaredonda.rj.gov.br

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) com mais idosos agendados para a vacinação são: Vila Mury (40); Jardim Paraíba (38); Monte Castelo (37); Conforto (28); São Geraldo (21); Retiro 1 (13) e Retiro 2 (13).

A vacinação nos idosos em Volta Redonda seguirá a ordem decrescente, começando pelos acima de 90 anos de idade, seguindo para os de 80, 70 e 60 anos consequentemente, seguindo a determinação do Ministério da Saúde. A Secretaria informou que está previsto para chegar ao município uma nova remessa de vacinas nesta quinta-feira, dia 11. As doses vão ajudar na imunização dos idosos.

No caso de quem não possui acesso à internet, a Secretaria recomenda que o idoso a ser vacinado ou algum familiar procure a unidade de saúde mais próxima ou que costuma frequentar para poder realizar o cadastro da vacinação. É necessária a apresentação de um documento de identidade com foto.

Acamados de qualquer idade também poderão se cadastrar no site para receber a aplicação da vacina no próprio domicílio. Familiares dos acamados sem acesso à internet podem procurar as unidades de saúde para pedir a vacina. Com os dados informados, a Secretaria de Saúde entrará em contato para que ocorra a aplicação do imunizante.

Profissionais da Saúde ainda não vacinados, assim como estudantes da área que fazem estágio em pontos de atendimento a pacientes que agendaram a vacina para os dias 10 e 11, vão ser remarcadas. Os profissionais serão remarcados de acordo com a disponibilidade de vacinas.

Perguntas e respostas

1 – Quando começa a vacinação dos idosos na cidade?

Nesta quarta-feira, dia 10, para maiores de 90 anos, respeitando a ordem decrescente da idade. No primeiro dia de vacinação serão 400 pessoas; A previsão é terminar a vacinação desse público até sexta-feira. Até o momento são 795 inscritos.

2 – Vou ser vacinado na data em que agendei no cadastro?

A data escolhida durante o cadastro será utilizada para o agendamento das doses quando novos lotes da vacina chegarem. Por isso não é a garantia de que aplicação da vacina será realizada nesse mesmo dia, pois depende do envio de novas doses pelos governos Estadual e Federal para o município.

3 – Preciso ir à unidade de saúde antes de ser informado sobre a minha data de vacinação?

Não. Evite sair de casa e aglomerar nas unidades de saúde. Os canais de contato disponibilizados no ato do seu cadastro serão utilizados pela Secretaria de Saúde para informar sobre a data da sua vacinação. Fique atento às mensagens de Whatsapp, contatos telefônicos ou e-mail, além das mídias oficiais da Prefeitura. Para evitar golpes não serão solicitados códigos de confirmação e qualquer dado pelo Whatsapp ou telefone. Em caso de dúvida, envie uma mensagem de texto para o Whatsapp (24) 3339-9654.

4 – Quais são as prioridades nas próximas etapas da vacinação?

Maiores de 90 anos, acamados e profissionais de saúde que já estavam agendados; maiores de 80 anos; maiores de 70 anos; maiores de 60 anos; profissionais e estudantes da saúde com idade inferior a 60 anos que comprovem o exercício das funções em saúde.

5 – Quem é do grupo prioritário e não se cadastrou, ainda deve se cadastrar?

Sim. O cadastro é a alternativa mais segura para que as doses sejam agendadas e os públicos prioritários sejam atendidos o quanto antes, de acordo com a chegada de novas doses. O agendamento poderá ser feito pelo site da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br

A Prefeitura de Volta Redonda destacou que está atenta e informou que pessoas que tentam burlar as regras de vacinação estabelecidas pelo Ministério da Saúde podem responder criminalmente por falsidade ideológica ao Ministério Público.