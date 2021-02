PMVR sofre novo bloqueio de contas Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 18:58

Volta Redonda - As contas da Prefeitura de Volta Redonda (PMVR) sofreram mais um bloqueio judicial nesta terça-feira, dia 09. No mesmo dia, que segundo informou o governo municipal, um novo repasse de R$ 1.120 milhão foi feito para custear a intervenção no Hospital São João Batista.

Ainda de acordo com a prefeitura, “por não pagamento de precatórios negociados pela gestão passada”, o montante bloqueado foi de R$ 1.150.290,28 milhão - que foram repassados através do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

A nota da PMVR também afirma que “Governo Municipal segue tentando renegociar os parcelamentos e pagamentos acertados recentemente para evitar que novos bloqueios ocorram”, diz o texto.