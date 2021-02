Educação de VR capacita 2,3 mil profissionais para uso de tecnologias durante as aulas Divulgação

Publicado 10/02/2021 11:42

Volta Redonda - Cerca de 2,3 mil profissionais da rede de ensino estão recebendo da Secretaria Municipal de Educação (SME), através do Centro de Mídias Educacionais de Volta Redonda, uma capacitação para uso de tecnologias durante as aulas. A formação tem duração de 20 horas. Por conta da educação remota, devido à pandemia do novo coronavírus, a SME adotou a plataforma Google for Education, gratuita, e assim, sem custos aos cofres públicos.

Diretores, diretores adjuntos, secretários e auxiliares administrativos já receberam a capacitação. Os treinamentos tiveram início no fim de janeiro. Os primeiros a serem capacitados foram funcionários do setor administrativo e desde a última semana, todos os docentes passam pela capacitação.

“Iniciamos o treinamento com todos os docentes desde a Educação Infantil (creches e pré-escolas) até o Ensino Médio da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Então estamos treinando por volta de 1.800 professores da rede municipal, dedicados nestas duas semanas, do dia 3 até o dia 12, a uma jornada formativa das ferramentas Google. Estamos ensinando a eles tudo o que é possível”, garantiu Bruno Moreira, professor da rede pública e treinador certificado pelo Google (trainer) para conduzir os treinamentos, sem custos ao município por ser funcionário público.

Segundo o coordenador do Centro de Mídias Educacionais e diretor da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, professor Felipe Nóbrega, o treinamento é um início de uma estratégia da Secretaria de Educação e consiste em ensinar os profissionais a como usar as ferramentas Google – Classroom, Drive e Meet.

“Ano passado houve uma crítica muito forte sobre o fato dos professores não terem tido uma capacitação. Então este ano a Secretaria de Educação dedicou essas duas primeiras semanas para um treinamento, para que os professores tenham maior segurança de como utilizarem essas ferramentas no dia a dia”, afirmou, destacando que a capacitação também tem foco nos profissionais surdos e cegos - junto à seção de Educação Especial, a Secretaria Municipal vai fazer a tradução em libras de todo o treinamento e os deficientes visuais terão formações exclusivas.

Ainda de acordo com as informações da SME, um planejamento é elaborado para retomada de aulas presenciais na rede municipal, conforme decisão judicial que já definiu a volta às aulas na rede particular.

O Centro de Mídias Educacionais de Volta Redonda foi criado no atual governo por meio da gestão Therezinha Gonçalves, com objetivo de trazer ferramentas tecnológicas para dar início a um processo de inovação educacional na rede municipal. Além de apresentar ferramentas de tecnologia, o Centro busca desenvolver estratégias junto ao departamento pedagógico das escolas para poder fazer avançar a educação pública do município, alinhando junto às melhores práticas de ensino do mundo.