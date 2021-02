Voltaço é derrotado pelo Resende em jogo-treino Divulgação

Volta Redonda - Como parte da preparação para o Campeonato Carioca 2021, o Volta Redonda enfrentou o Resende em um jogo-treino na manhã desta quarta-feira, dia 10, no CT Pelé Academia, em Resende.

Após um primeiro tempo sem gols, com 15 minutos do segundo tempo, o Voltaço trocou todos os atletas que iniciaram o jogo, colocando em campo todos os relacionados para a atividade. No último minuto da segunda etapa, os donos da casa marcaram o único gol da partida.

Este foi o terceiro jogo-treino da pré-temporada tricolor. Nos dois primeiros, o Esquadrão de Aço venceu o Porto Real por 7 a 2 e o Paraíba do Sul por 6 a 0.

“Perder nunca é bom, ainda mais da maneira que foi, com um erro individual, que não pode acontecer, no último minuto, mas podemos também tirar pontos positivos deste jogo-treino. Tivemos mais posse de bola, conseguimos construir bastantes oportunidades, a marcação encaixou, tivemos boas triangulações e fisicamente a equipe já começou a dar uma boa resposta. Em um todo, gostei bastante da evolução da equipe dentro destas três semanas”, destacou.

Durante a partida, o comandante Neto Colucci não contou com o zagueiro Heitor, o lateral-direito Oliveira e o atacante João Carlos, que estavam emprestados ao Mirassol-SP e retornam semana que vem. Além dos três, Neto também teve o desfalque dos volantes Hiroshi e Wallisson, que se recuperam de lesões.

“A evolução da equipe está muito boa. Ainda teremos alguns atletas que irão retornar de empréstimo, outros jogadores que estão ainda no Departamento Médico e que já irão retornar aos treinos e algumas possíveis contratações pontuais. Então, são cinco seis atletas que irão reforçar a equipe ainda mais e a ideia é seguirmos evoluindo no dia a dia para que possamos chegar bem próximos do que queremos no jogo da estreia”, disse o comandante tricolor.