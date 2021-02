Voltaço anuncia retorno do goleiro Andrey Ventura Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 08:55

Volta Redonda - A diretoria do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) acertou na última quarta-feira, dia 10, o retorno do goleiro Andrey Ventura, de 27 anos, que estava no Sampaio Corrêa-RJ. O jogador chega por empréstimo até o final da Série C, com opção de renovação por mais um ano.

Esta será a segunda passagem de Andrey pelo Esquadrão de Aço. A primeira foi durante a Série C do Campeonato Brasileiro de 2017, quando atuou em 19 jogos e chegou às quartas de final da competição, faltando um gol para o Voltaço conquistar o acesso à Série B.

“Conheço o Volta Redonda, sei que aqui tem uma estrutura muito boa para trabalhar, profissionais muito qualificados e quando chegou o contato não pensei duas vezes. Chego motivado para trabalhar muito forte com o Pelé, com os meus companheiros e tenho certeza que temos tudo para fazer uma grande temporada neste ano, brigando pelo título do Estadual, indo longe na Copa do Brasil e, principalmente, conquistando o acesso à Série B, que bateu na trave em 2017 e que este ano não irá escapar”, falou.

O vice-presidente do VRFC, Flávio Horta Júnior falou sobre o retorno do Andrey ao Volta Redonda.

“O Andrey é um goleiro experiente, já conhece o Volta Redonda, foi muito bem quando passou por aqui, se manteve em alto nível, não à toa foi grande nome do Sampaio na conquista da Copa do Nordeste, e tenho certeza que chega para brigar pela posição e nos ajudar muito. Ele entendeu a nossa situação e decidiu aceitar a nossa proposta, apesar de ter outras. Atualmente no nosso elenco temos o Vinícius, que entrou muito bem quando foi exigido na Série C e tem toda a nossa confiança, assim como os também pratas da casa Avelino e Adne. Com certeza estamos muito bem servidos de goleiros para a temporada, disse.

Revelado pelo Botafogo, Andrey Ventura já defendeu, o Botafogo-SP, Cabofriense, São Bento-SP, Sampaio Corrêa-MA, CRB-AL, Treze-PB e Sampaio Corrêa-RJ, último clube antes de acertar o seu retorno ao Volta Redonda. Na sua carreira, Andrey já foi convocado para a Seleção Brasileira de Futebol, durante o Pan-americano de 2015.

Falando em títulos, o goleiro já conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro de 2015, pelo Botafogo-SP, a Copa do Nordeste de 2018 e o Campeonato Maranhense de 2020, ambos pelo Sampaio Corrêa-MA.