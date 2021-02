Com falta de novas doses, cronograma de vacinação contra covid-19 é alterado em VR Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 15:18

Volta Redonda - O município de Volta Redonda foi afetado pela escassez de vacinas contra a covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressaltou que este não é um problema local, mas sim no Brasil, já que não houve entregas recentes do imunobiológico.

Por conta disso, a prefeitura informou que nesta semana e até a cidade receber novas doses, apenas os maiores de 90 anos e acamados poderão ser vacinados com a primeira dose do imunizante. A aplicação da segunda dose segue normalmente, pois segundo a SMS, as vacinas foram reservadas.

Publicidade

No momento do pré-cadastro realizado pela internet, através do site da prefeitura ou nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do município, foi sugerida uma data aos moradores, no entanto, devido à falta de vacinas este cronograma será alterado.

Com isso, a SMS reforça que ninguém deve ir aos postos de saúde para ser vacinado sem antes ter sido convocado oficialmente, a não ser os maiores de 90 anos.

Publicidade