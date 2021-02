Por O Dia

Volta Redonda - Cinco centros odontológicos concentrados para atendimento emergencial foram reabertos, com o protocolo de prevenção à covid-19, pela Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda (SMS), no último dia 10. As unidades ficam nos bairros Aterrado, Conforto, Retiro, Santa Cruz e Santo Agostinho com horário de funcionamento de 8h às 17h.

Segundo o coordenador do Programa de Saúde Bucal, Vitor Hugo Gonçalves Oliveira, os centros odontológicos reabriram e vão atender apenas as demandas emergenciais e básicas neste momento de pandemia.

“Para segurança e prevenção à covid-19 todos profissionais estão trabalhando com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Durante a espera do atendimento, há demarcação de espaçamento nas cadeiras para os pacientes não se aglomerarem; é obrigatório o uso de máscara e estamos disponibilizando também álcool 70% para higienização das mãos”, ressaltou Vitor Hugo.

Ainda de acordo com o coordenador, outros centros odontológicos reabrirão até o fim do mês; os espaços estão sendo reestruturados para atender a demanda dos moradores.

“Conseguimos reabrir cinco centros odontológicos na última semana e pretendemos reabrir as outras unidades até o fim de fevereiro”, disse.