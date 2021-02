Prefeitura inicia vacinação nesta segunda-feira, dia 22, para idosos a partir de 89 anos Divulgação

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda irá iniciar a vacinação contra a covid-19 para idosos a partir de 89 anos de idade, na próxima segunda-feira, dia 22. A aplicação de doses acima desta faixa etária também continuará na cidade, assim como para os acamados de qualquer idade.

Segundo a SMS, os idosos a partir de 89 anos devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou da Família (UBSF) mais próxima da sua casa para se vacinar das 9h às 16h. Não é necessário estar cadastrado, mas os idosos que fizeram a inscrição através do site da prefeitura devem procurar à Unidade de Saúde indicada no cadastramento. É necessário apresentar um documento de identidade com foto no ato da vacinação.

Também de acordo com as informações da Secretaria de Saúde, a intenção é estender ao longo da próxima semana, a vacinação para outra faixa etária de idosos. Ainda segundo o governo municipal, Volta Redonda deve receber em breve novas doses que serão utilizadas para a segunda aplicação da vacina nesse público que está sendo vacinado no momento.

Segundo as informações da prefeitura, já receberam a vacina em Volta Redonda:

Idosos com mais de 60 anos, que vivem nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e cuidadores; profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à covid-19 na rede pública e privada; profissionais de saúde com mais de 50 anos em atividade; pessoas com deficiência com mais de 18 anos que vivem em residências terapêuticas e trabalhadores dessas instituições; agentes de endemias; profissionais da Vigilância Sanitária e Epidemiológica; profissionais das equipes do “Consultório na Rua”; profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar; profissionais do Serviço de Perícia Médica; profissionais das UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família); funcionários da Funerária e do Cemitério Municipal e estudantes da área de saúde que fazem estágio em pontos de atendimento a pacientes.