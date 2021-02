Por O Dia

Publicado 19/02/2021 16:01

Volta Redonda - A Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes que possui sede em Volta Redonda realizará um jantar beneficente na próxima quarta-feira, dia 24, a partir das 19h30, no Espaço Ricardo Buffet, no bairro Conforto. O objetivo do evento é arrecadar fundos que serão doados para o Hospital do Retiro.

Segundo a Abrasel Sul Fluminense, uma mobilização foi feita com seus associados que decidiram participar da corrente solidária de auxílio ao município no tratamento das pessoas contaminadas pelo covid-19. O Presidente da Abrasel Sul Fluminense, José Fardim falou que o atual momento exige união.

Publicidade

“Convido você morador de Volta Redonda a adquirir o seu ingresso e nos ajudar a estender esta corrente de solidariedade”, disse.

O jantar seguirá exigências das normas sanitárias e o decreto municipal em vigor, contará com ingressos limitados e terá no seu cardápio um coquetel de petiscos, jantar com pratos especiais e bebidas.

Publicidade

A apresentação musical ficará por conta da live que será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube com os cantores Petriz, Gabi Cantto, Vitor Andrade, Pedro Moraes, Pâmy, Victor Yuri e de outros músicos da região. No momento da live as pessoas poderão fazer doações através do domicílio bancário que será disponibilizado.

Outras informações sobre como adquirir o ingresso para participar do jantar beneficente podem ser obtidas pelo número/WhatsApp (24) 99865-3851.