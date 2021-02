Prefeitura investe em prevenção para dias de chuva em Volta Redonda Divulgação

Publicado 20/02/2021 13:35

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda iniciou a construção de um ralo e três metros de rede coletora de água da chuva na Rua 8, no bairro San Remo. A intervenção atende a uma demanda dos moradores do local, que reclamavam de alagamentos na via durante fortes chuvas, como explica a subsecretária de Infraestrutura e responsável pela obra, Poliana Aparecida.

“Recebemos a solicitação e estamos construindo um novo ralo, que vai permitir um melhor escoamento da água da chuva. É importante o trabalho preventivo para evitar transtornos para os moradores”, afirmou.



O trabalho de prevenção para evitar alagamentos em dias de fortes chuvas também acontece em outras vias da cidade. Nesta sexta-feira, dia 19, as equipes da SMI realizaram a limpeza de bueiros nos bairros Casa de Pedra e Vila Rica.

Ainda de acordo com a secretaria de Infraestrutura, os serviços de manutenção e limpeza continuam pela cidade. Pela manhã, as equipes retiraram entulho e terra de vias no bairro São Sebastião. No Village Santa Helena e na praça do bairro Morada da Colina foi feita a retirada de mato. No Cemitério Municipal, no bairro Retiro, o trabalho realizado foi o de poda de árvores.