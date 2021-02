Aulas com nova plataforma começarão a partir de segunda-feira em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 12:27

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 22, começam as aulas da rede municipal de Volta Redonda, através de uma nova plataforma de ensino online. Estudantes e professores irão acessar o Google Sala de Aula (Classroom), um dos aplicativos da plataforma Google for Education – que conta também com o Drive e Meet. Segundo o governo municipal, a ferramenta além de ser considerada mais estável e segura, também gerou uma economia de R$ 2 milhões aos cofres públicos.

De acordo com o coordenador do Centro de Mídias Educacionais e diretor da Escola Municipal Walmir de Freitas Monteiro, Felipe Nóbrega, em 2020, professores e alunos tiveram alguns problemas com a plataforma que era utilizada e por isso aconteceu a mudança.

Publicidade

“Este ano, o governo municipal firmou uma parceria com uma grande empresa para fornecer uma plataforma gratuita, onde os estudantes da rede vão conseguir, de forma estável, realizar suas tarefas, ter contato com os professores e retornar às aulas de forma segura”, afirmou Felipe.

Para ter acesso à nova plataforma de ensino remoto, o Centro de Mídias Educacionais de Volta Redonda desenvolveu o site: www.smevr.com.br, onde os alunos da rede municipal têm disponíveis tutoriais que ensinam a como utilizar as ferramentas.

Publicidade

O primeiro passo é ter a chamada “conta institucional”, que é um e-mail que servirá para acessar o Google Sala de Aula e os outros aplicativos da plataforma. Para ter a conta, é preciso saber o número da matrícula. Para isso, o aluno ou responsável deve entrar em contato com a sua escola e solicitar essa informação. Com o número da matrícula em mãos, basta acessar o www.smevr.com.br/google-sala-de-aula e seguir o passo a passo.

“Essa conta de e-mail é o passaporte para o aluno conseguir acessar as aulas, ter contato com os professores. Então mesmo distantes nós vamos estar um pouco mais juntos e conseguiremos vencer este desafio”, disse Felipe, ressaltando que quem ainda não possui a conta institucional deve entrar em contato com a sua escola para solicitar o número da matrícula e fazer o cadastro via site.