Idosos de 89 anos começam a ser vacinados em Volta Redonda Geraldo Gonçalves/PMVR

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 14:34

Volta Redonda - A vacinação contra a covid-19 em idosos de 89 anos de idade completos começou nesta segunda-feira, dia 22, em Volta Redonda. Segundo a secretaria Municipal de Saúde (SMS), a aplicação da primeira dose em idosos acima dessa faixa etária continua na cidade, inclusive dos acamados, que estão sendo vacinados em domicílio.

Nesta segunda-feira, o município de Volta Redonda recebeu 300 novas doses da CoronaVac para ajudar na vacinação dos idosos. A SMS lembra que são necessárias duas doses dessa vacina para a imunização completa. Após a segunda dose, há um prazo de 15 dias para que a pessoa seja considerada imunizada.

Ainda de acordo com a Secretaria, todas as 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) realizam a aplicação da vacina nesses idosos, previamente agendados através do site ou na própria unidade de referência.

A idosa Maria Helena Medina de Mendonça, de 89 anos, recebeu a primeira dose da vacina, na UBS do bairro Jardim Paraíba. Ela expressou sua felicidade com "um sorriso nos olhos". A idosa estava acompanhada da filha e da neta, que disseram estar um pouco mais aliviadas com a vacinação.

“Estou muito feliz em ser vacinada, estou em isolamento social desde o início da quarentena, já vai fazer um ano. Em casa passo o tempo assistindo televisão”, comentou Maria.

Outra idosa que recebeu a vacina foi Aldina Portela da Silva, também de 89 anos, que destacou a importância da vacinação.

“A vacina é muito importante, é fundamental nesse momento para todos os idosos. Se vacinando eu cuido de mim e das outras pessoas”, disse, acrescentando que está em isolamento em casa e neste período de pandemia está colocando a leitura em dia e fazendo trabalhos manuais.

O aposentado Agostinho Cantanessa, de 89 anos, foi outro vacinado na UBS do bairro Jardim Paraíba. Ele comentou que a família insistiu para ele ir se vacinar.

“Teria que ser uma vacina em dose única, em minha opinião”, disse o idoso.

Além disso, qualquer pessoa com mais de 89 anos, mesmo sem nenhum tipo de agendamento, pode procurar as unidades. Para receber a vacina, nestes casos, basta apresentar CPF e cartão de vacinação. A aplicação da dose ocorre das 09h às 16h, de segunda a sexta-feira.