Volta Redonda - O sub-20 do Voltaço se reapresentou nesta segunda-feira, dia 22, e retorna com as atividades presenciais para o Campeonato Carioca da categoria. O elenco já estava, há cerca de um mês, realizando treinamentos online.

O técnico Marco Aurélio seguirá no comando dos Garotos de Aço do sub-20 e falou sobre a expectativa para a próxima temporada.

“Retornamos o trabalho muito motivados, até mesmo pela grande campanha que fizemos no Estadual passado, quando chegamos na final da Taça Rio, mas já passou e agora vamos trabalhar fortes para escrever uma nova história. Sabemos da responsabilidade e dos desafios que teremos pela frente. Estamos com um plantel mais novo, muitos atletas vindo da categoria sub-17, mas se trata de um grupo muito qualificado e com totais condições de representar bem o nosso clube. Será uma temporada que vai nos exigir muito e, por isso, o empenho, a entrega ao trabalho e o comprometimento serão pontos fundamentais para a conquista dos objetivos”, disse.

No primeiro dia de atividade, os Garotos de Aço passaram por exames médicos. Respeitando o protocolo de saúde do Departamento Médico tricolor, os atletas realizaram testes para detectar a covid-19, feitos no Espaço Clínico. Em seguida, os pratas da casa passaram por exames cardiológicos e testes fisioterápicos.

A estreia do Volta Redonda no Campeonato Carioca sub-20 está prevista para o dia 27 de março. A tabela do campeonato ainda não foi divulgada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).