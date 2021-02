Vacinação para idosos de 88 anos começa nesta quarta-feira, dia 24, em VR Geraldo Gonçalves/PMVR

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 16:49 | Atualizado 23/02/2021 16:52

Volta Redonda - A vacinação contra a covid-19 para idosos de 88 anos de idade terá início nesta quarta-feira, dia 24, em Volta Redonda. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a vacina estará disponível em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) para esses idosos que realizaram o agendamento, através do site ou na própria unidade de referência.

Também de acordo com as informações da SMS, qualquer pessoa com 88 anos, mesmo sem nenhum tipo de agendamento, pode procurar as unidades. Nestes casos, para receber a vacina, basta apresentar CPF e cartão de vacinação. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.

A aplicação da primeira dose em idosos acima dessa faixa etária, de 89 anos ou mais, continua no município, inclusive dos acamados, que estão sendo vacinados em domicílio.

Ainda nesta semana, Volta Redonda deve receber novas doses da vacina que serão utilizadas para a ampliação da faixa etária dos idosos, seguindo a ordem decrescente de idade, conforme cronograma da SMS.