Volta Redonda - O boletim epidemiológico aponta que mais duas mortes foram registradas por covid-19, em Volta Redonda. Agora a cidade tem 454 óbitos provocados pela doença.

Ainda segundo o painel informativo, 19.434 pessoas estão infectadas pelo novo coronavírus, 49.119 casos notificados como suspeitos e 19.922 exames deram negativos.

Em tratamento, existem 1.666 pessoas, sendo 1.602 em isolamento domiciliar. Atualmente 64 pessoas estão internadas, sendo 40 na enfermaria e 24 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os curados da doença no município são 16.133.

Vacinação

De acordo com as informações do governo municipal, 8.041 pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 na cidade, sendo que 6.855 receberam a primeira dose e 1.186 a segunda dose da vacina.



Os dados foram divulgados no final da tarde desta terça-feira, dia 23, pela Prefeitura de Volta Redonda.