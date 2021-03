Material apreendido em Arrozal nesta segunda-feira, dia 1º Divulgação/PM

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 20:22

Volta Redonda - Um suspeito do tráfico de drogas foi preso nesta segunda-feira, dia 1º, no conjunto habitacional no bairro Roma, em Volta Redonda. Segundo a PM, o jovem de 18 anos, disse que existiam drogas escondidas em uma área de mata em Arrozal, distrito de Piraí.

Por conta do local onde o entorpecente foi escondido, a ação mobilizou agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (Volta Redonda) e do 10º BPM (Barra do Piraí).

Na ação, foram apreendidos 805 pinos de cocaína e 899 tiras de maconha. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Barra do Piraí, a 88ª DP.