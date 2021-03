Campanha para o Mês da Mulher em VR pretende retratar alegrias, conquistas e dramas vividos por elas diariamente Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 16:18

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH) de Volta Redonda lança a campanha: “Só uma mulher sabe...a importância de celebrar, refletir e lutar”. A intenção é promover a reflexão de questões enfrentadas todos os dias pelas mulheres.

Por conta da pandemia, os assuntos serão abordados através de interação nas redes sociais oficiais da prefeitura. Os seguintes temas serão tratados: empoderamento, violência contra a mulher, questões de autoestima e representatividade no ambiente profissional.

O cenário de pandemia também será tema de discussão porque de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) o período de isolamento social no estado do Rio de Janeiro (13 de março a 31 de agosto de 2020) mostrou uma queda em relação ao mesmo período de 2019 no número de registros de ocorrências na Polícia Civil. O número de ligações para o Disque Denúncia sobre “Violência contra Mulher” também reduziu (-19,1%).

Por outro lado, o Serviço 190 da Polícia Militar apresentou aumento na quantidade de ligações sobre “Crimes contra a Mulher” (12,2%), na mesma comparação de datas.

As rodas de conversa terão os seguintes temas: “A perspectiva da violência contra a mulher na sociedade”; “Violência contra a mulher em tempos de pandemia” e “Empreendedorismo feminino – A força da mulher”, como explicou a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, Glória Amorim.

“A ideia é gerar reflexão na sociedade e ouvir as nossas mulheres através da internet. Nos outros anos em que estivemos à frente da secretaria, as rodas de conversa eram nos bairros, mas devido à pandemia precisamos nos adaptar”, disse Glória Amorim.

Também segundo a secretária, no estado do Rio, Volta Redonda é referência e considerada cidade modelo no atendimento à política pública para as mulheres.

“Sempre foi um desejo muito grande dos movimentos organizados de mulheres e dos conselhos que Volta Redonda tivesse esse instrumento para dar mais visibilidade à política implantada no município. Nós assumimos a secretaria em 2013 e começamos a elaborar os projetos”, disse Amorim lembrando que o trabalho é transversal, pois dialoga com todas as secretarias e uma rede de serviços voltados para a mulher, inclusive o Conselho de Direitos à Mulher, com diversas representantes.

Atualmente a (SMIDH) realiza tanto ações preventivas até o acompanhamento integral às vítimas de violência. O Centro Especializado de Atendimento a Mulher (CEAM) espaço estratégico da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com finalidade de acolher, atender, orientar e acompanhar a mulher vítima de qualquer tipo de violência, conta com uma equipe multidisciplinar, com psicólogas, assistentes sociais e assessoria jurídica que fazem acolhimento e acompanhamento de casos de violência doméstica. Em 2020, foram 132 atendimentos.



A Casa de Passagem Regional Deiva Ramphini Rebello, que compõe a rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica ou familiar tem o propósito de prover de forma temporária, medidas emergenciais de proteção através de acolhimento em local seguro, tendo em vista a garantia da integridade física e emocional das mulheres.



A Patrulha Maria da Penha atua na fiscalização, prevenção, monitoramento e acompanhamento das medidas protetivas de urgência, expedidas pelo Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica e Familiar ao Termo de Cooperação Técnica, firmado entre a Prefeitura Municipal de Volta Redonda e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Volta Redonda. Em 2020 foram 600 atendimentos.

Ainda de acordo com a secretaria, uma das preocupações é a saúde feminina, e o a cidade conta o atendimento especializado na Policlínica da Mulher. Já as gestantes são atendidas com apoio especial no Hospital São João Batista.

A Secretaria Municipal para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH) funciona na Rua Antônio Barreiros, nº 232, Nossa Senhora das Graças. O telefone para contato é (24) 3339-9215. Ceam 3339-9025 e 99236-3788. Em caso de denúncias, o número é o 180.