Rodoviários realizam paralisação em Volta Redonda

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 09:22 | Atualizado 06/03/2021 11:25

Volta Redonda - A população de Volta Redonda foi surpreendida desde a noite de sexta-feira, dia 05, com a ausência de ônibus pelas ruas do município. Os rodoviários decidiram realizar uma paralisação em forma de protesto, depois do recebimento de apenas 60% do salário de fevereiro. Eles reivindicam que o pagamento seja efetuado de forma integral.

Diante disso, os funcionários se reuniram e recolheram os veículos que circulavam pela cidade. Na noite de sexta feira, vários moradores ficaram horas esperando por um ônibus sem saber o que estava ocorrendo e alguns tiveram que optar por motoristas de aplicativos para retornarem para suas residências.

Neste sábado, dia 06, novamente alguns passageiros foram para os pontos de ônibus, mas voltaram para casa quando perceberam que os veículos não estavam passando.

De acordo com as informações do Sindicato dos Rodoviários, a paralisação teve a adesão dos funcionários das empresas Sul Fluminense, Agulhas Negras, Elite e Pinheiral. O movimento teve início com os funcionários da Viação Sul Fluminense que fazem as linhas de Volta Redonda a Barra Mansa.

A prefeitura de Volta Redonda emitiu nota onde afirma "que não foi avisada previamente e lamenta a paralisação feita neste sábado, dia 6, por funcionários das empresas de transporte público municipal" diz trecho do comunicado.



Ainda na nota, o governo municipal ressaltou a preocupação com a população que necessita do serviço.

"Apesar de entender o momento delicado da economia nacional, com a pressão dos efeitos da pandemia e da alta do diesel, também temos de pensar na população. O cidadão, principalmente o mais carente, também passa por momentos difíceis e não pode pagar essa conta. A Prefeitura já acionou as empresas de ônibus para que o serviço, considerado essencial, seja retomado o mais rápido possível", finaliza a nota.