PM apreende drogas e armas no bairro Nova Primavera, em Volta redonda Divulgação/ Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 23:48

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Policia Militar prenderam três homens e apreenderam drogas e armas, na tarde deste sábado, dia 06, em Volta Redonda. Os policiais militares foram até o bairro Nova Primavera, após denúncia de tráfico de drogas no local.

Segundo a PM, um cerco foi montado e quando os suspeitos perceberam a presença dos policiais começaram a efetuar disparos e a troca de tiros teve início, ninguém foi atingido. Após o confronto, os suspeitos fugiram pela área de mata do bairro.

Publicidade

Os policiais iniciaram as buscas, os três homens foram encontrados e com eles estavam o seguinte material: 143 pinos de cocaína, 10 tiras grandes de maconha, 57 sacolés de maconha, 04 frascos de loló, 38 munições, três pistolas, três carregadores, R$100,00 em espécie, três rádios transmissores e uma folha com anotações do tráfico.

Todo material juntamente com os homens foram encaminhados para Delegacia de Volta Redonda, a 93ºDP. Segundo informou a PM, o trio irá responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para fins de tráfico e tentativa de homicídio.