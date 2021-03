Balanço dos dois primeiros meses de ações Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH) em 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 18:26

Volta Redonda - No Dia Internacional da Mulher, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH) de Volta Redonda divulgou um balanço dos dois primeiros meses de ações em 2021.

A Patrulha Maria da Penha aplicou 88 medidas protetivas e o Centro Especializado de Atendimento a Mulher (CEAM) fez 157 atendimentos. Além disso, duas mulheres estão abrigadas na Casa de Passagem Regional Deiva Ramphini Rebello.

Publicidade

De acordo com a secretária da SMIDH, Glória Amorim, ao assumir a Secretaria em 2013, teve como prioridade atender às reivindicações dos movimentos organizados de mulheres e dos conselhos de Volta Redonda. Ela destaca que esse é o mesmo sentimento ao reassumir em 2021.

Segundo ela, é preciso voltar a atender a mulher com total respeito e dedicação, realizando um trabalho em rede com todas as secretarias do município e outros serviços voltados ao público feminino.

Publicidade

“A construção de uma sociedade justa e democrática passa necessariamente pela igualdade entre homens e mulheres. Hoje nós assistimos que todas as organizações internacionais e acordos entre países indicam como recomendação a ampliação da presença das mulheres nos espaços de poder e decisão. Assim também como a implementação de medidas que favoreçam a contribuição para a participação das mulheres como o importante aspecto da construção cidadã”, destacou a secretária.

Este ano, a campanha “Só uma mulher sabe a importância de celebrar, refletir e lutar” traz a reflexão de questões enfrentadas todos os dias pelas mulheres. Por conta da pandemia, os assuntos estão sendo abordados durante todo o mês por meio de interação nas redes sociais oficiais da prefeitura com as temáticas sobre: empoderamento, violência contra a mulher, questões de autoestima e representatividade no ambiente profissional, levando em consideração principalmente o contexto atual da pandemia.

Publicidade

Confira os serviços oferecidos em Volta Redonda:

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) espaço estratégico da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, com finalidade de acolher, atender, orientar e acompanhar a mulher vítima de qualquer tipo de violência, conta com uma equipe multidisciplinar, com psicólogas, assistentes sociais e assessoria jurídica que fazem acolhimento e acompanhamento de casos de violência doméstica.

Publicidade

A Casa de Passagem Regional Deiva Ramphini Rebello, que compõe a rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica ou familiar tem o propósito de prover de forma temporária, medidas emergenciais de proteção através de acolhimento em local seguro, tendo em vista a garantia da integridade física e emocional das mulheres.

A Patrulha Maria da Penha atua na fiscalização, prevenção, monitoramento e acompanhamento das medidas protetivas de urgência, expedidas pelo Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica e Familiar ao Termo de Cooperação Técnica, firmado entre a Prefeitura Municipal de Volta Redonda e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Volta Redonda. Visando a proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, garantindo a efetividade das medidas protetivas aplicadas em virtude da Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha integrando as ações e os compromissos inerentes à Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

Publicidade

Ainda segundo a prefeitura, o município oferece atendimento especializado na Policlínica da Mulher e o apoio as gestantes no Hospital São João Batista.

Em caso de denúncias, o número de contato é o 180. A Secretaria Municipal para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH) funciona na Rua Antônio Barreiros, nº 232 - Nossa Senhora das Graças. O telefone para contato é (24) 3339-9215. Ceam 3339-9025 e 99236-3788.