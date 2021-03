Dados coronavírus desta terça-feira, dia 09, em Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 18:31

Volta Redonda - O boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, dia 09, pela prefeitura de Volta Redonda, aponta mais doze mortes registradas por covid -19. Com a atualização, a cidade chega a 479 óbitos.

Os casos confirmados são 20.272 e os notificados como suspeitos 51.743. Também de acordo com as informações do boletim epidemiológico 16.824 pessoas estão curadas e 21.089 exames deram negativos.

Na cidade, 2.219 pessoas estão em tratamento, sendo 2.141 em isolamento domiciliar. Quanto aos registros de internações, o governo municipal divulgou que 37 pessoas estão internadas na enfermaria e 41 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A prefeitura também atualizou os números sobre a vacinação contra a covid-19. No total já foram aplicadas 19.392 doses, sendo que 16.272 receberam a primeira dose e 3.120 a segunda dose da vacina.