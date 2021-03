Pratas da casa ganham espaço no Voltaço Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 12:13

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) está apostando nos pratas da casa para este Campeonato Carioca 2021. Confiança que foi correspondida nas duas primeiras rodadas. Até o momento, dos 17 atletas que entraram em campo, sete são formados nas categorias de base do Esquadrão de Aço, sendo que quatro atuaram como titulares.

Entre eles o zagueiro Gabriel Pereira, titular nas duas partidas até aqui. Inclusive, nas duas teve como companheiros de zaga outros jogadores revelados pelo Voltaço: Luan Leite, diante do Madureira, e Davison, contra o Vasco.

Publicidade

“Estamos recebendo a confiança de toda a diretoria, do Neto, da Comissão Técnica, dos companheiros e isso dá uma tranquilidade para jogar. No vestiário antes do jogo contra o Madureira, falei que nós, pratas da casa, temos que agarrar esta oportunidade e, se na base dávamos cem por cento em campo, agora no profissional temos que dar mil, a vida. E estamos fazendo isso”, destacou.

O camisa 13 do Voltaço também falou sobre a vitória diante do Vasco.

Publicidade

“Foi uma partida muito complicada, mas não deixamos de competir, acreditar na vitória em nenhum momento e conseguimos um resultado muito importante dentro de casa. Agora temos uma semana cheia para nos prepararmos para outro grande desafio, contra uma Portuguesa que vem embalada, mas que temos totais condições de buscar um resultado positivo na casa deles”, completou.

Outro prata da casa que se destacou foi o lateral-direito Júlio Amorim. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Vasco e, poucos minutos depois, fez o cruzamento para o gol de João Carlos, que deu a vitória ao Volta Redonda.

Publicidade

“Venho trabalhando muito forte diariamente para que quando surgisse a oportunidade, estivesse pronto para aproveitar. O professor Neto me colocou no jogo e entrei confiante de que poderia ajudar meus companheiros a conseguir a vitória e fico muito feliz por ter acertado o cruzamento para o João Carlos marcar o gol. Agora é seguir trabalhando forte e buscando o meu espaço no time”, ressaltou.