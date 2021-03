Volta Redonda recebe 1.920 doses da CoronaVac e amplia vacinação a idosos de 80 a 79 anos Divulgação

Publicado 10/03/2021 15:21

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou que o município irá receber mais 1.920 doses da vacina CoronaVac, nesta quinta-feira, dia 11. Com a chegada do novo lote, a secretaria vai retomar a aplicação da primeira dose estendendo a vacinação para os idosos de 80 a 79 anos, seguindo a ordem decrescente de idade.

Segundo a SMS, os idosos desta faixa etária (80 a 79 anos) devem procurar, a partir desta sexta-feira, dia 12, uma das 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), das 09h às 16h. Para aqueles acima de 81 anos, que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante, também podem procurar uma das unidades para se vacinar. A vacinação para os idosos acamados desta faixa etária é realizada em domicílio.



2ª dose da CoronaVac - A aplicação da segunda dose da CoronaVac será novamente realizada em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF). As pessoas que já se vacinaram e estão dentro do período para receber a segunda dose da CoronaVac, que é de até 28 dias após a primeira aplicação, devem retornar à unidade onde foi feita a primeira vacina. Os interessados devem comparecer aos locais com o cartão de vacinação e um documento com foto.