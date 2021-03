Dados coronavírus deste domingo, dia 14, em VR Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 08:27

Volta Redonda - O boletim epidemiológico com os dados sobre a covid-19, de domingo, dia 14, em Volta Redonda, aponta que na cidade existem 20.833 pessoas infectadas. A atualização também mostra que notificados como suspeitos são 52.976 e as pessoas curadas são 17.294. De acordo com o boletim, as mortes permanecem em 486.

Ainda segundo os dados atualizados pelo governo municipal, 21.571 exames que deram negativos, 2.642 pessoas estão em isolamento domiciliar. 47 pessoas estão internadas na enfermarias e 38 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A prefeitura também divulgou que 21.391 doses da vacina contra a covid-19 já foram aplicadas.