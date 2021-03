Material apreendido no bairro Roma, em VR Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:06

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes na tarde do último domingo, dia 14, no bairro Roma, em Volta Redonda. Os policiais receberam informações que no local havia movimentação do tráfico de drogas.

Com a chegada da PM, os traficantes conseguiram fugir pela área de mata do bairro. Os policiais realizaram buscas pelo terreno e conseguiram localizar os seguintes materiais: 1.010 pinos de cocaína, 390 sacolés de maconha, 79 tiras e 73 pedaços de maconha.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, para onde todo material apreendido foi encaminhado.