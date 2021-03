Neto assina cartas de intenção para compra de 200 mil doses de vacinas contra a covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:36

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, assinou na manhã desta segunda-feira, dia 15, duas cartas de intenção para a compra das vacinas Covaxin, desenvolvida na Índia, e Sputnik V, da Rússia. Esse é o primeiro passo para a aquisição dos imunobiológicos, que estão sendo cotados pelo município para possível ampliação da campanha de imunização na cidade. Neto falou que está reunindo condições para a compra das vacinas.

Com isso, a ideia é disponibilizar 200 mil doses para ampliar a imunização da população local. As vacinas negociadas ainda aguardam liberação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o uso emergencial, mas segundo o governo municipal, a idéia é se adiantar no processo de aquisição. Tudo, no entanto, será feito de acordo com as regras sanitárias e com transparência no uso do dinheiro público.



“Contamos com a chegada de mais doses pelo Ministério da Saúde, assim como aguardamos a movimentação do governo estadual, que também está disposto a comprar doses próprias para entregar às cidades. No entanto, estamos fazendo nossa parte também e se a liberação for possível, estaremos adiantados”, disse Neto.

A secretária municipal de Saúde, Conceição de Souza Rocha, disse que é favorável a compra das vacinas por parte dos municípios. Pois assim, a vacinação poderá chegar com mais agilidade para a população. Ainda de acordo com a secretária, a ampliação da campanha de imunização tem sido pensada diariamente.

“A vacina tem que chegar para toda a população de Volta Redonda, pois é uma forma eficiente e segura de conter a pandemia”, destacou Conceição.

Neto ressaltou que até a campanha ser ampliada e chegar a todos os moradores da cidade, é necessário cuidados redobrados para evitar a disseminação do vírus.

“O país vive seu pior momento desde o início da pandemia. Nós aumentamos a fiscalização, as campanhas de conscientização, a distribuição de máscaras. Precisamos que todos façam sua parte para que Volta Redonda vença essa luta contra a covid-19”, afirmou.



A Prefeitura de Volta Redonda aderiu ao Consórcio Público Municipal para aquisição de vacinas contra a covid-19 no último dia 02, que poderá permitir que estados e municípios comprem vacinas com recursos da União ou próprio, em caso de descumprimento do Plano Nacional de Imunização (PNI) ou de insuficiência de doses previstas.

O movimento, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), foi aprovado pelo Senado Federal e tem previsão de ser legalmente constituído até o dia 22 de março. O consórcio também está apto a adquirir insumos e equipamentos que sejam necessários para o enfrentamento da pandemia da covid-19.

O prefeito Antonio Francisco Neto encaminhou a adesão do consórcio para apreciação da Câmara Municipal e a mensagem foi aprovada por unanimidade.